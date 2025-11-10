Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reunión del Consejo de Ministros este año. E. P.

Vuelve el marxismo

La clase media, en vías de desaparición, fue siempre el airbag del choque de clases

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

No es preciso leer el último informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, para constatar la paulatina desaparición (adelgazamiento, dice el informe) de ... la clase media en España. Ni los bares llenos, ni los reportajes en TV sobre los desplazamiento masivos en vacaciones, puentes o fines de semana, pueden ocultar la dura realidad: la volatilización, de esa clase media que tenía estabilidad laboral, sueldos decorosos, piso en propiedad, uno o dos hijos, coche, vacaciones y un poco de ahorro para el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2 Revive la retransmisión íntegra de la Behobia - San Sebastián 2025
  3. 3

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  4. 4 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  7. 7 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  8. 8 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  9. 9 La Behobia - San Sebastián también es un Monumento
  10. 10 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vuelve el marxismo

Vuelve el marxismo