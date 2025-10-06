Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez EP

¿'Affaire' o 'lawfare'?

El 'caso Begoña' representa un pulso entre el derecho a la tutela judicial y el abuso de la justicia

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:07

Comenta

A finales de este mes termina la prórroga de seis meses que acordó el juez instructor del 'caso Begoña', Juan Carlos Peinado, quien deberá resolver ... entonces el archivo de la causa o la apertura del juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y otros altos cargos socialistas. La decisión judicial va a tener un calado político extraordinario porque si Begoña Gómez se sienta en el banquillo de los acusados y frente a un jurado popular, toda la tensión acumulada entre los bloques derecha-izquierda va a alcanzar un nivel inverosímil de consecuencias imprevisibles. Si, finalmente, después de una instrucción excepcional, se queda en nada por falta de pruebas o indicios concluyentes, el coste para la imagen de la Justicia y el precedente abierto para otros casos del entorno del presidente y del PSOE, como sospechas de 'lawfare', también serían muy notables.

