Las diez noticias clave de la jornada
El oficio de vivir

No pasar página sin leerla

El supremacismo actuó como elemento constitutivo en la formación de la identidad vasca hasta avanzada la edad contemporánea

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Por nuestra proverbial tendencia al ombliguismo pasamos por alto que, habiendo sido víctimas de muchas y terribles injusticias y violencias, también tuvimos nuestra cuota de ... responsabilidad en inhumanidades históricas de las que nunca hemos hecho acto de contrición. Convendría darle una pensada colectiva al asunto ahora que un viento de perdonanzas recorre naciones y pueblos por agravios y atrocidades cometidas en siglos lejanos o aun en tiempos recientes.

