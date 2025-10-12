Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El oficio de vivir

Onomástica y esencialismos

Las referencias más antiguas nos citan como 'vascones', y por extensión 'Vasconia' en tanto que comunidad histórico antropológica

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana» es, en palabras de Gabriel García Márquez, el de la ... gran lexicógrafa María Moliner, trabajo solitario y monumental realizado durante más de quince años en las horas libres que le dejaba su empleo como bibliotecaria, y ello en una época en que no existían bases digitales ni procesadores de textos.

