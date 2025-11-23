Mira la nieve caer…

El pintor Paul Gauguin decidió suicidarse en diciembre de 1897 cuando concluyese el que sería su testamento artístico, un cuadro titulado '¿De dónde venimos? ¿Quiénes ... somos? ¿A dónde vamos?'. Desde dos años antes residía en una isla en medio del Pacífico, lejos de la aborrecida sociedad europea con sus convencionalismos y artificios en busca de una vida más auténtica. A la manera de un retablo de atmósfera onírica teñida de ocres y azules, doce tahitianos de distintas edades, varios animales y un ídolo representan el discurrir del tiempo humano en su elementalidad: nacer, crecer, gozar y sufrir, morir, quizá esperar...

En determinados trances vitales, la meditación sobre nuestro lugar y razón de ser posee un carácter especialmente pertinente e incluso apremiante. El crítico Terry Eagleton, autor de un interesante ensayo sobre esta cuestión, se muestra tajante: «Si nos sentimos obligados a interpelarnos a gran escala acerca del sentido de la existencia, estamos ante una señal casi inequívoca de que la situación ha empezado a hacer aguas». Puede que el actual sea un momento así.

Sin embargo, un nutrido contingente de pensadores sostiene que la pregunta sobre el sentido carece totalmente de sentido. Desde un punto de vista lógico, solo los conceptos y las proposiciones poseen sentido porque quieren significar algo (una palabra, un símbolo, una obra de arte…) o porque apuntan de manera práctica a un determinado fin (la utilidad de un instrumento, el objetivo de una decisión, la dirección de un camino…). El sentido se proyecta siempre hacia fuera, a otra cosa. En cambio, la vida remite a la vida, no tiene otra intención ni otro predicado posible. Es un impulso por el que todos los seres intentan perseverar, sin necesidad de más vueltas (excepto para los humanos). Esto se conoce como 'conato'.

Quienes sobreviven a una enfermedad o a un accidente suelen ser los más conscientes: el sentido de la vida está en la vida misma. Y su máximo encanto, la verdadera sabiduría, se expresa en la simplicidad. Como insinúa un personaje de Chéjov, la más metafísica de las preguntas tiene quizá la más sencilla de las réplicas: «Mira la nieve caer... ¿Qué sentido tiene eso?». O como la célebre rosa de Angelus Silesius que, sin porqué, «florece porque florece».

Acabado el cuadro, Paul Gauguin ascendió a una montaña para suicidarse. Pero falló con la dosis de arsénico. Reconfortado ante la fascinación que suscitó su obra 'póstuma', decidió seguir viviendo y buscando respuestas en el arte.