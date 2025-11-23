Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El oficio de vivir

Mira la nieve caer…

Quienes sobreviven a una enfermedad o a un accidente suelen ser los más conscientes: el sentido de la vida está en la vida misma

Juan Aguirre

Juan Aguirre

Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:24

El pintor Paul Gauguin decidió suicidarse en diciembre de 1897 cuando concluyese el que sería su testamento artístico, un cuadro titulado '¿De dónde venimos? ¿Quiénes ... somos? ¿A dónde vamos?'. Desde dos años antes residía en una isla en medio del Pacífico, lejos de la aborrecida sociedad europea con sus convencionalismos y artificios en busca de una vida más auténtica. A la manera de un retablo de atmósfera onírica teñida de ocres y azules, doce tahitianos de distintas edades, varios animales y un ídolo representan el discurrir del tiempo humano en su elementalidad: nacer, crecer, gozar y sufrir, morir, quizá esperar...

