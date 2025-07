Y la Guerra Fría se congeló

Aplastados por los tanques soviéticos los intentos de apertura en los países del Este, y humillados al Oeste los Estados Unidos tras veinte años de ... guerra en Vietnam, las dos grandes potencias buscaron una entente. Como sucediera tres siglos atrás con la Paz de Westfalia que puso fin a las interminables guerras de religión en una Europa exhausta, el objetivo era la coexistencia pacífica: protestantes y católicos entonces, capitalistas y comunistas ahora, se reconocerían como jurídicamente iguales y se plegaban a regular sus relaciones por el derecho internacional. Como quien dice, la Guerra Fría se congelaba.

Sobre tales principios, el 1 de agosto de 1975 treinta y cinco países firmaron en Helsinki los acuerdos a los que llegó la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa iniciada dos años antes. En ellos se legitimaban las fronteras establecidas al final de la II Guerra Mundial, junto con el respeto a la integridad territorial de los Estados y la no injerencia en asuntos internos. Aparentemente, una gran victoria para la Unión Soviética que vio reconocidos sus dominios imperiales, y en particular para su incombustible ministro de Asuntos Exteriores, Andréi Gromiko –alias 'mister Niet' (señor No) por su intransigencia en las mesas de negociación–, cuya acción diplomática estaba guiaba por el principio de «ganar batallas sin hacer la guerra».

Un segundo 'cesto de acuerdos', como se les denominó, afectaba a la colaboración económica, científica y técnica entre naciones, y el tercero a la 'Cooperación en materia humanitaria': este último comprometía a los firmantes a respetar las libertades de opinión, de expresión y de conciencia, de reunión y de movimientos, así como la libertad de prensa, entre otros derechos humanos.

El bloque soviético lo aceptó a regañadientes como una mera declaración formal, sin prever sus consecuencias. Pues a partir de entonces en distintos países del 'socialismo real' fueron surgiendo grupos civiles como Carta 77 en Checoslovaquia, Solidaridad en Polonia y el Grupo Helsinki de Moscú (disuelto recientemente por orden de Putin), que denunciaron ante la opinión pública occidental las persistentes violaciones de los compromisos del 'tercer cesto'.

Al paso de los años, los movimientos disidentes corroyeron el ya decadente sistema nacido en 1917, lo que condujo al desplome del Telón de Acero en 1989. Sin que apenas nadie se percatara, la cuenta atrás para el final del llamado 'breve siglo XX' había comenzado aquel 1 de agosto de 1975.