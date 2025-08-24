El nombre de Manuel Sacristán se nos empezó a hacer familiar a los lectores allá por los años setenta como traductor de textos clásicos del ... pensamiento y la literatura, a menudo precedidos de esclarecedores prólogos. Luego nos enteramos de que tras esa firma había un científico al que injustamente cerraron las puertas de la universidad por antifranquista. Nos llamó la atención que, aun siendo uno de los teóricos con más quilates del marxismo en España, no tenía escrúpulo en verter a su lengua ensayos de autores reaccionarios: sostenía que hay que reconocer el talento allí donde se expresa, por más que sus ideas nos puedan repatear.

Nuestra simpatía aumentó cuando, de estudiantes, se nos dio a leer su 'Introducción a la lógica', bibliografía por entonces casi única en la disciplina, bajo cuyos fríos enunciados cuasimatemáticos alentaba una didáctica de la ardua tarea de pensar con libertad y rigor. Así que no es extraño que Manolo Vázquez Montalbán admirase en Sacristán «uno de los lenguajes más precisos y cargados de significación» de su lugar y tiempo (admiración que no impidió que le retratara mordazmente en 'Asesinato en el Comité Central').

Fiel al principio de que «la inteligencia está en el matiz», no ahorraba críticas a ciertas posturas de la izquierda. Aun a costa de antipatizar a sus camaradas, arremetía contra el ecologismo de corte rusoniano por su sacralización de la naturaleza, rechazaba el feminismo que subordina los puntos de vista de la especie humana a los del género, y el pacifismo primario que ignora las complejidades en torno a las cuestiones bélicas. Todo ello hacía de él, bien se entiende, un bicho raro.

Y llegó la democracia, y se extinguieron las utopías, y se puso en marcha lo que él llamó «el arte perverso de conducir a los pueblos adonde no quieren ir». Denunciaría entonces 'la no-Verdad' como «sustancia gaseosa que se infiltra en todas las rendijas y falsifica el rostro real de la mentira» (anticipación del trumpismo); o lamentaba el murrio destino de tantas «vidas hechas de naderías» que solo hallan disfrute en «cachivaches superfluos» (cuando faltaba mucho para la explosión del consumismo digital). Su racionalismo materialista convivía con una espiritualidad existencial.

Nunca perdió el optimismo histórico de que la especie humana avanza, golpeándose contra muchas paredes, pero avanza. Humanista o idealista: cuestión a discutir.

Se cumplen estos días cien años del nacimiento y cuarenta del fallecimiento de aquel bicho raro.