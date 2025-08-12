Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Oñati, Boise, Hiroshima, Gernika: la vuelta al mundo en doce días

La ciencia debe estar al servicio de la agenda 2030 y de la paz, y no de la guerra o de los intereses imperialistas

Joxerramon Bengoetxea

Rector de la Universidad Pública Vasca/ Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Escribo desde la cuenta atrás de un periplo mundial de doce días en el que, representando a la EHU, hemos firmado dos importantes colaboraciones interuniversitarias, ... una en Boise y otra en Hiroshima. Estos acuerdos abren importantes oportunidades para nuestra comunidad universitaria y, por consiguiente, para la sociedad vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  3. 3 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  4. 4

    Alcaldes que eligen su propio camino
  5. 5

    El Hospital Donostia reduce a la mitad el uso de los antibióticos que generan resistencia en las bacterias
  6. 6 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  7. 7 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  9. 9

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández
  10. 10

    La indignación sacude Gaza tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oñati, Boise, Hiroshima, Gernika: la vuelta al mundo en doce días

Oñati, Boise, Hiroshima, Gernika: la vuelta al mundo en doce días