Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

El reto de los años

José Ramón Iribar

Donostia

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:33

Recuerdo que, de jóvenes, mi pareja y yo trabajábamos a turnos, muchas veces diferentes y que incluían muchas noches y fines de semana. Aun teniendo ... todo en contra para nuestro bienestar decidimos tener un hijo y luego otro. La atención de nuestros hijos no hubiera sido posible sin la ayuda incondicional de nuestros padres. Intentábamos ajustar todo para cuadrar el proyecto familiar que pretendíamos. Han pasado los años y mis hijos no tienen de momento descendencia y mis padres son los que ahora necesitan cuidados. Veo a mi padre ir a su habitación de toda la vida y me recuerda a mi abuela hace treinta años, haciendo el recorrido a la suya con el mismo paso cansino y encorvado. Sólo quiero a través de estas líneas dar las gracias a esas personas que tuvieron la dedicación y el tiempo de cuidar a nuestros hijos, sus nietos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El reto de los años