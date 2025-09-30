El reto de los años

Comenta Compartir

Recuerdo que, de jóvenes, mi pareja y yo trabajábamos a turnos, muchas veces diferentes y que incluían muchas noches y fines de semana. Aun teniendo ... todo en contra para nuestro bienestar decidimos tener un hijo y luego otro. La atención de nuestros hijos no hubiera sido posible sin la ayuda incondicional de nuestros padres. Intentábamos ajustar todo para cuadrar el proyecto familiar que pretendíamos. Han pasado los años y mis hijos no tienen de momento descendencia y mis padres son los que ahora necesitan cuidados. Veo a mi padre ir a su habitación de toda la vida y me recuerda a mi abuela hace treinta años, haciendo el recorrido a la suya con el mismo paso cansino y encorvado. Sólo quiero a través de estas líneas dar las gracias a esas personas que tuvieron la dedicación y el tiempo de cuidar a nuestros hijos, sus nietos.

