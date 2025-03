La deriva de Mazón

Comenta Compartir

Produce mucha tristeza y desazón escuchar al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en relación a su actuación en la catástrofe de la DANA. ... Pero aún más indignación me produce que, por intereses partidistas, se le mantenga en su puesto por cábalas electorales o de otro tipo ninguneando la verdad y evitando sus responsabilidades en la tragedia. Todos, porque somos humanos, podemos equivocarnos. Pero no podemos derivar esa equivocación propia hacia otros sujetos. Mazón no puede tener amparo impúdico en su partido, amparo que abre más las heridas no curadas de los valencianos y supone una bofetada a la verdad, a la memoria de los muertos en la DANA y a sus familias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión