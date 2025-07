Vivir la vida en mayúsculas

Comenta Compartir

Al amanecer tengo una costumbre de jubilado feliz que consiste en subir a unos campos y bosques que tengo relativamente cerca de mi domicilio. Me ... acompaña un perro joven que desde que me levanto ya me produce una alegría y optimismo para el resto del día. Tras un amanecer impresionante con todas las gamas rojizas me siento pleno en mi estado de ánimo. Mi perro retoza y se baña en la hierba mojada de rocío y yo me siento en un tocón. Lo que me urge es sacar el móvil y mirar las noticias en varias aplicaciones para luego mirar qué tiempo va a hacer hoy y mañana para planificar las actividades. Ha pasado un rato largo y observo que el perro está cerca de mí con mirada ansiosa para que le eche el palo que ha acercado a mi vera. No sé cuanto tiempo lleva, pero lo que en ese momento he advertido es que nos estamos perdiendo la vida en mayúsculas.

