Recuerdos del Covid

Comenta Compartir

Ya ha pasado un lustro desde el inicio del confinamiento por el Covid-19. Ha pasado el tiempo y tengo vivo el recuerdo de lo ... acontecido por esas fechas: momentos de incertidumbre e inseguridad, con muchas preguntas y pocas respuestas. Triajes crueles que dejaron abandonadas a muchas personas mayores e hijos angustiados por no poderles despedir. También aprecié en los medios de comunicación la insistencia para que la gente se recluyera en sus casas, fueran estas casoplones con terraza o incluso piscina o fueran cuartuchos sin ventana. También vi la labor incansable de los sanitarios y otras muchas personas que fueron los goznes engrasados para que muchas puertas no se cerraran. Pienso también en mi viejo perro y en los breves y felices paseos que daba con él, sintiendo la naturaleza y respirando aire puro. Prefiero despreciar y olvidar a las personas ruines que aparecieron en nuestras vidas y, sin embargo, recordar a las generosas, honradas y dignas que tuve la suerte de encontrar. El viejo perro murió. Hoy tengo uno joven que es todo alegría y lo único que deseo es que en un futuro no me tenga que amparar en él para poder salir de casa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión