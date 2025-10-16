Apesta
José Ramón Iribar Argote
Donostia
Jueves, 16 de octubre 2025, 08:11
Chinche apestosa parda: Es una especie que tras dar el salto desde China, Corea y Japón hacia Estados Unidos y convertirse en plaga allí ha ... llegado recientemente a Europa a causa del tráfico global. Yo las tengo por toda la casa: en la ropa, en las cortinas, por las alfombras, e incluso dentro de las cacerolas. Mi perro intenta atrapar con todo su afán alguna pero desiste tras realizar un mohín de asco con su morrillo. Él no se entera de lo que es el cambio climático ni la globalización; solo sabe que lo que tiene delante de su nariz apesta.
