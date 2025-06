Comenta Compartir

Todo lo que produjo el apagón del día 28 de abril sucedió sin que hubiese apenas información por parte del Gobierno durante muchas horas. Es lógico que las instituciones cuiden la comunicación en torno a una situación sin precedentes como ésta, pero el vacío casi absoluto de presencias cualificadas que dieran seguridad a la ciudadanía no parece de recibo. Ante lo excepcional de este caso, cuyo origen requiere ser adecuadamente explicado, se ha abierto espacio para todo tipo de bulos, y la falta de una presencia institucional relevante no ha sido precisamente una ayuda. Ha pasado más de un mes y todavía no sabemos cuáles fueron las posibles causas. Ciertamente que el apagón ha puesto delante de nuestros ojos la vulnerabilidad de una compleja sociedad marcada por la tecnología y la información. Aparte de las respuestas de seguridad que es urgente implementar, se ha puesto de manifiesto la importancia del protagonismo de cada persona y de las redes comunitarias que vertebran nuestra sociedad. Cuanto más tecnificados sean nuestros sistemas sociales, más decisivo será cuidar el factor humano.