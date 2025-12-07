Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

ELIZABETH SANDUVETE
Cuando el silencio se hace cómplice

España necesita ya una Ley Integral contra el Acoso Escolar. Una norma firme, con consecuencias reales, que proteja a la víctima y responsabilice a quien mira hacia otro lado

José Montero

Socio-director de Montero de Cisenros-Abogados

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Hace unas semanas, un grupo de padres se plantó frente al Congreso para pedir algo tan elemental como una ley que proteja a sus hijos ... del acoso escolar. Llegaron de toda España. Venían con fotos, con pancartas y con la voz rota. Entre ellos se encontraba la familia de Sandra Peña, una joven sevillana que decidió quitarse la vida tras años de humillaciones. Y mientras los congregados reclamaban amparo, dentro de la Cámara se hablaba de cualquier cosa menos de ellos. Ningún representante salió a recibirlos. Ninguno.

