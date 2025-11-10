Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
FOTOLIA

Lo que hizo García Ortiz

José María Ruiz Soroa

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El juicio del fiscal general que estos días se desarrolla ante el Tribunal Supremo me trae a las mientes otro en A Coruña, hace ya ... más de diez años, el de la catástrofe del Prestige. Curioso, García Ortiz fue el fiscal del caso en el que participé como defensor del capitán Mangouras. Se debatía en esencia si el buque se hallaba en un deplorable estado de conservación que causó su rotura, y si el capitán lo conocía y era por ello culpable de la catástrofe medioambiental. La prueba pericial y documental sobre el estado del buque fue abundante, abigarrada, confusa y contradictoria, como suele suceder, valía para todo, para condenar o absolver.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo que hizo García Ortiz

Lo que hizo García Ortiz