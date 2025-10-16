Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Las otras desigualdades

Los partidos prefieren ignorar diferencias como la que separa a viejos y jóvenes, la que distancia el funcionariado del empleo privado y la territorial

José María Ruiz Soroa

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Una de las críticas más persistentes y fundadas para con las sociedades capitalistas desarrolladas es la de que han incrementados las desigualdades 'verticales' de renta ... y riqueza, sobre todo desde el final de los años felices allá por los 80. Una globalización que ha beneficiado en gran medida a las clases pobres y medias de los países asiáticos ha provocado, sin embargo, el estancamiento y descenso económico de las clases trabajadoras en Occidente, dualizando fuertemente nuestras sociedades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  10. 10 El truco definitivo para evitar que le salgan raíces a las patatas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las otras desigualdades

Las otras desigualdades