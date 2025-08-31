Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Cartas al director

Negreros

José María Goienola

Donostia

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:01

Cuando la estupidez y la maldad se unen, el mundo se deshumaniza un poco más. Si además acompaña la cobardía de quien ni escucha a ... los demás, carece de argumento o conocimiento, tenemos al individuo que trata de 'negreros' a quienes se juegan la vida por salvar la de otros. Adicto a la mentira, sembrador de odio, pide hundir el Open Arms para dar ejemplo de firmeza. Este imitador de nazis vuelve a dar la nota de inhumanidad. Nadie le pedirá cuentas, la extrema derecha tiene bula.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  4. 4

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  5. 5

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  6. 6

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  7. 7

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  8. 8

    El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona
  9. 9 Ictus ocular: qué es y cómo detectar sus señales
  10. 10

    La Real recibirá en Anoeta al Madrid el sábado 13 de septiembre a las 16.15 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Negreros