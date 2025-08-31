Negreros
José María Goienola
Donostia
Domingo, 31 de agosto 2025, 06:01
Cuando la estupidez y la maldad se unen, el mundo se deshumaniza un poco más. Si además acompaña la cobardía de quien ni escucha a ... los demás, carece de argumento o conocimiento, tenemos al individuo que trata de 'negreros' a quienes se juegan la vida por salvar la de otros. Adicto a la mentira, sembrador de odio, pide hundir el Open Arms para dar ejemplo de firmeza. Este imitador de nazis vuelve a dar la nota de inhumanidad. Nadie le pedirá cuentas, la extrema derecha tiene bula.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.