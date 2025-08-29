Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

MÓNICA RIVERO

'Txiki', medio siglo después

José Manuel Bujanda Arizmendi

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

Txiki, soy Bixar. Quiero compartir contigo estas líneas y estas reflexiones escritas latido a latido de mi corazón, tal como lo hacíamos medio siglo atrás. ... Éramos ciertamente más jóvenes. Pero éramos. Éramos Txiki y Bixar, Bixar y Txiki. Y así seguiremos en la eternidad. Txiki desde el alba de su vida, el ser humano marcha, lucha, conquista, progresa y trabaja, ríe, se ilusiona, sufre y llora. Pelea, vive y muere, convive con contradicciones, virtudes y defectos. Tiene la capacidad de conocer. Puede asumir en sí lo que haya y trasladarlo a esa forma de posesión que llamamos saber. Puede, aún más allá, interiorizar lo sabido mediante el sentimiento y la vida, y avanzar hasta lo que llamamos comprensión, donde se aclara la esencia de la cosa, se abre su sentido y el espíritu percibe la capacidad significativa de lo que es. Somos capaces de tomar posición, enjuiciar lo pasado y lo presente, distinguir entre razón y sinrazón, libertad y tiranía, valor y cobardía, importancia y vanalidad.

