Fuego
José Mª Goienola Montoia
Donostia
Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:02
Nadie dimitirá, nadie reconocerá errores. Nadie pedirá perdón. Nadie confesará haberse equivocado, manipulado y mentido. Mientras, a la negligencia se suma la explotación laboral con ... sueldos de miseria por jugarse la vida. Ni darán la cara ante quienes han estado abandonados a su suerte. Y seguirá en su puesto quien con su irresponsabilidad facilitó más de doscientas muertes.
