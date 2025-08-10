Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El viaje del conocimiento

Se necesitan luces largas y luces cortas para avanzar en el camino porque la doble mirada nos permite ganar en amplitud y en acción

José Luis Larrea

Economista y doctor en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El conocimiento es tomar conciencia de las cosas. Es dar sentido a los datos y a la información y sentar las bases de la sabiduría. ... Esa toma de conciencia se hace a través de procesos de transformación, fruto del aprendizaje y resultado de la interacción con el entorno. Se expresa a través de diferentes formas de tecnología, que recogen el conocimiento explicitado y modelizado para ser usado para satisfacer una necesidad humana. Esta visión del conocimiento sugiere la idea del conocimiento como un proceso de transformación, que se crea y recrea continuamente; no una entidad independiente que puede ser adquirida o transmitida. De manera que, como ocurre en la innovación, también en el conocimiento nos referimos al proceso como tal y al resultado del mismo. Esta perspectiva del conocimiento como un proceso continuo y dinámico sugiere la figura del conocimiento como un viaje.

