El conocimiento es tomar conciencia de las cosas. Es dar sentido a los datos y a la información y sentar las bases de la sabiduría. ... Esa toma de conciencia se hace a través de procesos de transformación, fruto del aprendizaje y resultado de la interacción con el entorno. Se expresa a través de diferentes formas de tecnología, que recogen el conocimiento explicitado y modelizado para ser usado para satisfacer una necesidad humana. Esta visión del conocimiento sugiere la idea del conocimiento como un proceso de transformación, que se crea y recrea continuamente; no una entidad independiente que puede ser adquirida o transmitida. De manera que, como ocurre en la innovación, también en el conocimiento nos referimos al proceso como tal y al resultado del mismo. Esta perspectiva del conocimiento como un proceso continuo y dinámico sugiere la figura del conocimiento como un viaje.

El viaje del conocimiento es un viaje sin fin, que se realiza a través del aprendizaje, con un propósito y a una velocidad determinadas y en el que la sensación de oscuridad es permanente. Por eso necesitamos siempre echar mano de las luces largas –de la reflexión– y de las luces cortas –de la acción–, porque el viaje es a la vez un viaje hacia dentro de nosotros mismos –reflexión– y hacia fuera –acción–, en el que nos vamos conociendo mejor, aunque nunca lleguemos a hacerlo del todo.

El viaje se inicia siempre con un propósito fruto de la reflexión, de nuestras aspiraciones y de la mirada hacia las experiencias acumuladas. Un propósito que se fija unas metas que nos llevarán a actuar. Por eso, después de la reflexión inicial se impone la acción. Así, donde la reflexión nos lleva a mirar más allá de lo inmediato –luces largas–, la acción pone el foco en lo más cercano –luces cortas–. Una acción que lleva a transformar las cosas en busca de las metas que nos hemos propuesto. Metas que al ser alcanzadas culminan nuestras actuaciones y nos llevan a reflexionar para buscar un nuevo propósito que nos lleve a nuevas metas. Un nuevo propósito fruto de la reflexión y de la acción. Luces largas y luces cortas para avanzar en el camino. Ambas necesarias, pues la doble mirada nos permite ganar en amplitud –luces largas–, de la mano de la reflexión, y en intensidad –luces cortas–, de la mano de la acción.

Las luces largas de la reflexión ponen el foco en el largo plazo y permiten abrir el campo de lo que aspiramos a alcanzar. Se fija en lo general y en lo sistémico, en el espacio que hay más allá. Un espacio para la exploración, que proyecta una mirada estratégica y en donde el tiempo se mueve entre el medio y el largo plazo. Con las luces largas se diluye el corto plazo y se pierde en profundizar en los detalles. Sin embargo, con las luces cortas de la acción el largo plazo se difumina, hay menos espacio para la reflexión, para pensar en lo sistémico, en el marco general. Se pone el foco en el corto plazo, cogen importancia los detalles y se profundiza en las cosas más concretas. Es un espacio más operativo, en donde se impone la explotación. Ambas miradas se necesitan para el viaje: la exploración y la explotación. La una sin la otra no tiene sentido. Decía el célebre Gaudí que «es necesario alternar la reflexión y la acción, que se completan y corrigen la una con la otra. También para avanzar se necesitan las dos piernas: la acción y la reflexión».

Ese viaje no es un viaje solamente individual, es un viaje que se hace acompañado de otros. Por eso, el conocimiento tiene las dos dimensiones: la individual y la colectiva. Porque necesita de cada persona, pero apoyándose unas en otras. De ahí que el conocimiento va más allá de una concepción en términos de información almacenada. Implica, sobre todo, una participación activa en procesos de transformación y de interacción personal y social.

Es un viaje sin fin, porque el conocimiento va avanzando y, en la medida que lo hace, descubre nuevos horizontes. Es un viaje que no termina nunca, en el que lo más importante es el propio viaje. Como diría Konstantin Kafavis en su conocido poema, «si vas a emprender viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo...», porque lo importante es el viaje. Es un viaje de certezas rodeadas de incertidumbre. Dice el filósofo francés Edgar Morin que «el conocimiento es navegar por archipiélagos de certezas en un océano de incertidumbre», y no le falta razón.

En ese viaje del conocimiento vamos acumulando conocimiento y progresamos en la medida en que lo hacemos crecer fruto del aprendizaje. Porque la mejor manera de proteger el conocimiento no es guardándolo, sino haciéndolo crecer de manera permanente. Por último, también la velocidad del proceso es muy importante, porque hay una intuición universal que nos dice que aprender más rápido que lo que cambia el entorno es progresar, hacerlo a la vez es sobrevivir y hacerlo más lento es desaparecer.