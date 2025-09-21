El poder de los contextos para condicionar cualquier proceso de innovación es incuestionable. En realidad, los contextos son parte inevitable de nuestra vida, pues reflejan ... la percepción que cada uno tenemos de las cosas. Y esa percepción, querámoslo o no, nos acompaña y nos condiciona. Así, nuestra percepción de la realidad se traduce en contextos que la enmarcan y la proyectan. De modo que es inevitable que vivamos con prejuicios, pues estos son el destilado de nuestro paso por la vida, condicionado por las circunstancias que a cada uno nos ha tocado vivir. Así que la primera conclusión sería que, siendo inevitables, no son buenos ni malos. El problema está en su capacidad para condicionarnos, de manera que todo nos parezca responder a verdades inmutables que proyectan una única perspectiva de las cosas. El peligro está en que sean anteojeras que no nos dejan ver más allá, o más a los lados, de lo que tenemos delante de nuestros ojos.

A veces puede ser fácil darse cuenta del poder condicionador de los contextos porque la situación lo presenta de forma clara. Esto pasa cuando un contexto sobrevenido se impone sobre aquél en el que creíamos estar y el choque es evidente. Un ejemplo de esta situación lo tendríamos en el caso de la expedición de Sir Ernest Shackleton a la Antártida en 1914. Buscando llegar a la Antártida en su barco 'Endurance', quedan atrapados en un mar congelado. Se ven obligados a dejar el barco atrapado en el hielo y empezar un peregrinaje de iceberg en iceberg. La treintena de tripulantes se convierten en supervivientes. Llegan a Isla Elefante. Tienen que preparar una barca reutilizando piezas y material. Toman decisiones al límite. Alcanzan, finalmente, la Isla San Pedro en un grupo reducido y tienen que volver a por los que dejaron atrás. Veintidós meses de epopeya, innovando en cada momento por necesidad, en una situación límite. Una expedición con fines científicos, de exploración geográfica, se proyectó desde la curiosidad para innovar a través del descubrimiento y terminó activando la innovación por necesidad, por pura supervivencia. Para Shackleton y sus compañeros la placa polar, que les envolvió y encerró en una prisión de hielos y aguas heladas, fue un contexto sobrevenido que lo condicionó todo. Miedo, desesperación, hambre, agotamiento... casi dos años de lucha permanente.

Pero la mayor parte de las veces los contextos no son reto sino cobijo. Sin darnos cuenta, en el día a día, vemos la vida con los ojos de lo normal, lo habitual, lo que de manera natural nos ha habituado a percibir el propio contexto; la costumbre de lo adquirido, sedimentado y consolidado. En realidad, y esto sería lo preocupante desde el punto de vista de la innovación, los contextos conformados por nuestros prejuicios nos llevan más a no hacer que a hacer, a partir de una situación de comodidad. En la medida en que nos protegen de lo desconocido se convierten en excusa para no innovar. Pueden anular la capacidad de cuestionarnos las cosas, convertirnos en prófugos de las preguntas y lacayos de las respuestas y terminar por burocratizar nuestro pensamiento, nuestra capacidad de sorprendernos, nuestro potencial para intuir. Y cuando esto se produce, sin darnos cuenta, estamos perdidos. No seremos capaces de preguntarnos y responder, porque no veremos más allá de nuestras narices.

Históricamente los contextos han jugado y juegan un papel fundamental. Están ahí y algunos nos acompañan por siglos, se enmascaran tras la apariencia de conocimiento solidificado y se construyen «verdades» políticas y religiosas. Su poder es descomunal y han marcado el devenir de la historia.

Puede parecernos una perogrullada que la Tierra es una esfera que gira alrededor del sol. Sin embargo, no siempre fue esto tan obvio. Los primeros problemas vienen cuando se demuestra que la Tierra era una esfera y no un disco. La Iglesia lo aceptó y se acordó de los griegos, que ya lo habían intuido. Aunque rompía un poco la idea del cielo –arriba– y el infierno –abajo–, se mantenía la idea de estar en el centro del universo. Nicolás Copérnico en 1543 publica sus descubrimientos, poco antes de su muerte, en donde formula su teoría heliocéntrica. La Tierra no era el centro del universo. La teoría fue calando, pero hasta 1616 Galileo no mantendría las primeras discusiones con la Iglesia. A raíz de éstas el libro de Copérnico es incluido en el índice papal de los libros prohibidos.

En 1633, de rodillas, ante los inquisidores del Vaticano, Galileo se retracta de su creencia en un universo heliocéntrico, jurando que la Tierra no se movía. Hasta 1822 la Iglesia no autorizó formalmente la enseñanza de la teoría heliocéntrica en los países católicos. En 1992 Juan Pablo II ofrece a Galileo las excusas de la Iglesia. Cientos de años para cambiar el contexto. El poder de una «verdad» inmutable, indiscutible, que no lo era.