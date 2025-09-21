Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemari Alemán Amundarain

El poder de los contextos

Nos acompañan desde hace siglos pero, en la medida en que nos protegen de lo desconocido, se convierten en una excusa para no innovar

José Luis Larrea

Economista y doctor en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El poder de los contextos para condicionar cualquier proceso de innovación es incuestionable. En realidad, los contextos son parte inevitable de nuestra vida, pues reflejan ... la percepción que cada uno tenemos de las cosas. Y esa percepción, querámoslo o no, nos acompaña y nos condiciona. Así, nuestra percepción de la realidad se traduce en contextos que la enmarcan y la proyectan. De modo que es inevitable que vivamos con prejuicios, pues estos son el destilado de nuestro paso por la vida, condicionado por las circunstancias que a cada uno nos ha tocado vivir. Así que la primera conclusión sería que, siendo inevitables, no son buenos ni malos. El problema está en su capacidad para condicionarnos, de manera que todo nos parezca responder a verdades inmutables que proyectan una única perspectiva de las cosas. El peligro está en que sean anteojeras que no nos dejan ver más allá, o más a los lados, de lo que tenemos delante de nuestros ojos.

