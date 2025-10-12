Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Bienestar: cañones o mantequilla

Nadie es capaz de liderar un proceso que ponga los puntos sobre las íes porque hay que elegir a qué se renuncia. Y esto provoca tensiones y decisiones poco populares

José Luis Larrea

Economista y Doctor en Competitividad empresarial y territorial, Innovación y Sostenibilidad

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El debate pendiente acerca del bienestar sugiere cuatro dimensiones que deberíamos tener en cuenta. Se trata de la dimensión personal –que trata de las características ... de las personas, pues no todas somos iguales–, la dimensión contextual –que sitúa el debate en un contexto social determinado, en el espacio y en el tiempo–, la dimensión relacional –que incorpora la visión del bienestar como expresión colectiva y fruto del trabajo colectivo– y la dimensión de las necesidades humanas que hay que satisfacer para alcanzar el bienestar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  4. 4 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  5. 5

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  8. 8 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bienestar: cañones o mantequilla

Bienestar: cañones o mantequilla