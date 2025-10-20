Sensibilidad y sensiblería barata
José Ignacio Migoya
Donostia
Lunes, 20 de octubre 2025, 06:22
La sensibilidad auténtica es una virtud rara. Conecta con la vida, reconoce la belleza y el dolor y mueve a la acción. Es profundidad y ... lucidez, no debilidad. La sensibilidad barata, en cambio, es solo un simulacro, exageración sentimental, lágrima fácil. La primera construye y transforma, la segunda distrae y se desvanece. Una es agua clara que nutre, la otra espuma que desaparece. En tiempos de ruido y exceso conviene recordar que la verdadera sensibilidad no hace espectáculo. Deja huella.
