Educar para un futuro sostenible

Cada verano los incendios forestales se convierten en la cara más visible de la emergencia climática que estamos viviendo. Y éste, sin duda, es el ... peor al que nos hemos enfrentado en España. Miles de hectáreas calcinadas, pueblos evacuados, familias que lo han perdido todo en cuestión de horas. A ello se suman olas de calor insoportables, sequías prolongadas y temperaturas extremas o lluvias torrenciales. Fenómenos extremos que ponen en jaque nuestra salud, nuestra economía y nuestra forma de vida.

Estamos comprobando de la forma más cruel que el cambio climático ya no es una amenaza futura. Hace tiempo que dejó de serlo. Es una realidad que golpea con fuerza y que exige respuestas urgentes.

Y, sin embargo, seguimos sin integrar la sostenibilidad en el corazón del sistema educativo. Sin darle a la educación ambiental el lugar que merece.

¿De qué sirve memorizar fórmulas si no entendemos cómo el cambio climático afecta a nuestra vida?

La escuela no puede educar como si el mundo no hubiera cambiado. Porque ha cambiado. Y mucho. Ya no basta con preparar a los alumnos para aprobar exámenes. Hoy debemos educar para convivir, para cuidar, para construir un futuro habitable. La sostenibilidad no puede seguir siendo una asignatura pendiente.

¿De qué sirve memorizar fórmulas si no entendemos cómo el cambio climático afecta a nuestras vidas? ¿Y si tratáramos la sostenibilidad igual que las matemáticas o la lengua? ¿Y si la enseñáramos desde Infantil hasta Bachillerato como una competencia básica, transversal y transformadora?

Educar en sostenibilidad no es solo enseñar a reciclar o a apagar la luz. Es ayudar a entender los límites del planeta, a cuestionar modelos de producción y consumo, a cultivar pensamiento crítico y sensibilidad ecológica. Es formar personas conscientes de que los recursos no son infinitos, de que sus decisiones importan, y de que el cambio empieza en las acciones del día a día.

Por eso no puede ser una actividad extraescolar o un taller complementario. Tiene que estar en el núcleo del sistema educativo. Tiene que convertirse en una línea estructural, al mismo nivel que las matemáticas, la lengua o la historia. No se trata solo de organizar talleres o celebrar el Día del Medio Ambiente. Se trata de integrar el pensamiento ecológico en el conjunto del currículo educativo; en ciencias, en geografía, en economía, en tecnología. Hablar de energía en física, pero también de modelos energéticos. Hablar de historia, pero también de cómo la industrialización ha afectado al equilibrio del planeta. Hablar de ética, pero también de nuestra relación con la naturaleza.

Y no basta con enseñar. Hay que practicarla. En las aulas y en el patio. En la jangela y en el gimnasio. En los materiales que usamos en clase, en cómo se evita el despilfarro en el comedor escolar, en los espacios que diseñamos. Fomentar el juego al aire libre bajo árboles que den sombra. Promover huertos, patios renaturalizados, laboratorios donde aprender haciendo. Construir entornos escolares más saludables, más verdes y más justos.

Desde el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa estamos comprometidos con ese modelo de educación transformadora. Nuestra colaboración con el ámbito educativo tiene el objetivo de apoyar proyectos que integren la sostenibilidad en sus espacios, equipamientos y metodologías.

Este año hemos respaldado ocho iniciativas que van desde la instalación de sistemas de ahorro energético hasta la creación de huertos escolares o zonas de juego coeducativas. No son solo mejoras físicas, son semillas de cambio. Estamos sembrando una nueva manera de educar.

Queremos que la sostenibilidad se entienda, se practique y se viva desde las edades más tempranas hasta la universidad. En casa, en la calle y en las aulas.

Porque educar es cuidar. Y cuidar es comprometerse en el presente para garantizar un futuro sostenible.

El planeta es el único hogar que tenemos, y la educación, la mejor herramienta para protegerlo. Cuanto antes integremos la sostenibilidad en el currículo, mayor será nuestra capacidad de responder a la crisis climática.

No hay tiempo que perder. Mañana puede ser demasiado tarde. El momento de actuar es ahora.

Feliz vuelta al cole.