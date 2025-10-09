Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deberes en el hogar para el curso escolar

José Eizmendi Pérez

Director general Aldapeta Maria Ikastetxea

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Con el nuevo curso se refuerza la inquietud por la educación de nuestros hijos. Es sabido que los resultados de los últimos informes no son ... benévolos con Euskadi. Algunos expertos señalan a las pantallas y a la desatención que producen. Pero quizá esa omnipresencia digital sea efecto de algo más hondo: un modelo educativo doméstico que conviene replantear porque puede ser la raíz de parte del problema. Sé que es más difícil mirarnos a nosotros mismos que culpar a las pantallas; si no lo hacemos, desviaremos la mirada del foco crucial. Educar no es blindar la vida, sino prepararnos para afrontarla: para su incerteza, su complejidad. Benedicto XVI habló de 'emergencia educativa': dificultad real de transmitir lo esencial, sostener procesos con paciencia y acompañar la libertad. No es moralismo ni nostalgia, sino un diagnóstico práctico: hemos debilitado hábitos que hacen posible aprender. Y, como recordaba Nuccio Ordine, hemos dejado de creer en la «utilidad de lo inútil»: lectura, arte y aquello que, pareciendo improductivo, ensancha la mente y la sensibilidad.

