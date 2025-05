Fumadores pasivos

Comenta Compartir

El próximo sábado, día 31, se celebra el Día mundial sin Tabaco. Al acercarse esa fecha no puedo evitar recordar a mi amiga. Ya nunca ... más podré ir al monte con ella ni escuchar sus palabras siempre llenas de vida. Le gustaba juntarse con sus amigos en terrazas al aire libre y en lugares donde pudiera inspirar viento fresco. Formaba parte del 49% del colectivo de personas que nunca habían fumado. Cuando tenía que volver a su casa mostraba su descontento por ser componente del 41,5% de personas que vivían en hogares donde se inhalaba humo. No quería separarse de su pareja, aunque ésta fuese tabaquista, porque decía que la quería. Resaltaba la contradicción de que los gobiernos no prohibieran dicho consumo pese a imponer que se debía plasmar en las cajetillas que el tabaco mata. Murió hace pocas semanas de una enfermedad derivada de tanta exposición al humo de los cigarros. Hay amores que matan. Su pareja ahora ha dejado de fumar.

