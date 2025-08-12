Estrés y vacaciones

Comenta Compartir

Asociamos el mes de agosto con vacaciones. La palabra se deriva del latín y significa estar libre, desocupado o vacío. Lo asociamos con desconectar del ... trabajo. Sin embargo, la estadística señala que el 63% de los trabajadores no consigue esa desconexión durante sus vacaciones. Algunos de ellos a causa de estar atrapados por el estrés o ansiedad de los trabajos que han quedado pendientes de resolución y de los que tendrá que ejecutar a la vuelta de su periodo vacacional. Para reducir esa ansiedad los expertos recomiendan que se ejerciten medios de desconexión mental como el yoga y similares. Hay datos que prueban que su uso se ha incrementado después de la pandemia: un 12% de la población lo ejercita para reducir el estrés; un 40% de los adultos opta por esa actividad con esa finalidad, y en el último lustro se han multiplicado los hoteles que ofrecen servicios de esa disciplina de la armonía al objeto de combinar el ocio con la salud y la relajación. Yo apuesto por el yoga. Por probar que no quede.

