Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

En el ojo ajeno

JOSÉ BARRENE DONOSTIA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:27

Fuerzas militares de EE UU han atacado y hundido una embarcación venezolana que, según dice Trump, iba cargada de drogas hacia la costa de suelo ... estadounidense. Siempre es más sencillo ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y así no tomar medidas para evitar la desmesurada y agresiva promoción que empresas de su país (no extranjeras) hacen de venta de alcohol a las tribus indias, a sabiendas de que les está causando estragos. La tasa de alcoholismo quintuplica la media de EE UU entre esa población indígena. El 12% de los indios muere por abuso del alcohol. A causa de ello, el promedio de vida en ella es de 55 años, es decir 15 menos que en el resto de la población de EE UU. Pero a Trump le es más sencillo hundir un barco ajeno que tomar medidas para impedir que sus propias empresas estadounidenses sigan destrozando a su población indígena con alcohol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  2. 2

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  3. 3

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  4. 4

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  5. 5 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  6. 6

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  7. 7

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  8. 8

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  9. 9

    Hamarratz, la nueva aventura zumaiarra de Anne Agirre
  10. 10

    La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En el ojo ajeno