Fuerzas militares de EE UU han atacado y hundido una embarcación venezolana que, según dice Trump, iba cargada de drogas hacia la costa de suelo ... estadounidense. Siempre es más sencillo ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Y así no tomar medidas para evitar la desmesurada y agresiva promoción que empresas de su país (no extranjeras) hacen de venta de alcohol a las tribus indias, a sabiendas de que les está causando estragos. La tasa de alcoholismo quintuplica la media de EE UU entre esa población indígena. El 12% de los indios muere por abuso del alcohol. A causa de ello, el promedio de vida en ella es de 55 años, es decir 15 menos que en el resto de la población de EE UU. Pero a Trump le es más sencillo hundir un barco ajeno que tomar medidas para impedir que sus propias empresas estadounidenses sigan destrozando a su población indígena con alcohol.

