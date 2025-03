Comenta Compartir

Con motivo del quinto aniversario de la pandemia se habla mucho del 'protocolo de la vergüenza' en Madrid por el cual ancianos de las residencias ... de mayores no podían ser trasladados a los hospitales en Madrid. Pero me produce vergüenza un protocolo nuestro de Donostia. Hablo del protocolo del albergue del frío de nuestra ciudad. Resulta que solo abre si están previstas temperaturas extremas de 0° o menos, vale; pero es que además ofrece 100 escasísimas plazas para la demanda existente (400 personas duermen en la calle). Si es un recurso para una situación extrema no entiendo que deje a sus usuarios tirados en la calle a su suerte. Frío extremo, soluciones extremas: abran un polideportivo y que nadie duerma al raso. Nuestros impuestos para cosas importantes, señor Goia.

