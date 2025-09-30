Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Vivir más y mejor

José Agustín Arrieta

Tolosa

Martes, 30 de septiembre 2025, 06:35

Es un deseo en el mundo de los mayores. Simplemente querría subrayar dos apuntes. Uno, a nivel personal, por la importancia de no olvidar las ... cinco direcciones: adelante, para saber a dónde vamos; atrás, para no olvidar de dónde venimos; abajo, para fijarnos que no pisamos a nadie; a los costados y a los lados, para darnos cuenta de quienes nos ayudan; y arriba, para intuir que siempre hay alguien que nos cuida. Dos, el papel importante del estado de bienestar social: sanidad pública, asistencia a la dependencia y erradicar el edadismo, la discriminación por la edad. Mañana celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Junto a estas premisas es fundamental garantizar un sistema público de pensiones y de manera especial a las mujeres de cuarta edad, que son las que más han trabajado, para que su pensión sea digna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  6. 6 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  9. 9 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vivir más y mejor