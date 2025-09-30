Vivir más y mejor

Comenta Compartir

Es un deseo en el mundo de los mayores. Simplemente querría subrayar dos apuntes. Uno, a nivel personal, por la importancia de no olvidar las ... cinco direcciones: adelante, para saber a dónde vamos; atrás, para no olvidar de dónde venimos; abajo, para fijarnos que no pisamos a nadie; a los costados y a los lados, para darnos cuenta de quienes nos ayudan; y arriba, para intuir que siempre hay alguien que nos cuida. Dos, el papel importante del estado de bienestar social: sanidad pública, asistencia a la dependencia y erradicar el edadismo, la discriminación por la edad. Mañana celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Junto a estas premisas es fundamental garantizar un sistema público de pensiones y de manera especial a las mujeres de cuarta edad, que son las que más han trabajado, para que su pensión sea digna.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión