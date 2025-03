Nacer, vivir y morir

Comenta Compartir

Estos días he vivido acontecimientos luctuosos de conocidos, amigos y familiares. Sabemos que la muerte forma parte integrante de la vida. No los podemos separar, ... porque la muerte está en la realidad de nuestra vida. Inicio, camino y meta no pueden separarse. Escribo con respeto y cierto rubor, porque de esta experiencia surge el miedo, enfado, cabreo, tristeza, como paz interior y querer buscar un sentido profundo a todo lo humano. La muerte produce un gran shock y una amarga tristeza cuando sobreviene inesperadamente. Pero cuando acontece de forma natural, después de muchos años de vida, es como el fruto maduro que cae del árbol, cansado madurar y que termina en la nada. Cariño, fe y esperanza por un gran sentido común.

