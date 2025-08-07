Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ejemplo como motor

JOSÉ AGUSTÍN ARRIETA TOLOSA

Jueves, 7 de agosto 2025, 06:49

¿Cuántas veces nos han dicho que el mejor discurso es el ejemplo personal de cada uno? Lo digo porque estoy en la séptima década ... de mi nacimiento y un poquito más. Respecto a los gravísimos problemas del Tercer Mundo sobran palabras y urgen hechos reales de solidaridad. El problema del hambre, de las guerras y del analfabetismo en aquellos países sólo puede ser erradicado con proyectos eficientes. Cualquiera es capaz de entenderlo. El ejemplo ético no necesita de grandes palabras o discursos. Es captado por todos, sin explicación alguna. Entidades como la ONU, la FAO y muchas otras de carácter internacional tienen mucho que decir y que hacer. Los ejemplos atraen, seducen, tienen un magnetismo especial. Las palabras nos ayudan a discurrir y pensar. Los ejemplos, sin embargo, nos invitan directamente a la imitación. El ejemplo es la buena y bella palabra hecha acto.

