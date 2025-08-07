El ejemplo como motor

Comenta Compartir

¿Cuántas veces nos han dicho que el mejor discurso es el ejemplo personal de cada uno? Lo digo porque estoy en la séptima década ... de mi nacimiento y un poquito más. Respecto a los gravísimos problemas del Tercer Mundo sobran palabras y urgen hechos reales de solidaridad. El problema del hambre, de las guerras y del analfabetismo en aquellos países sólo puede ser erradicado con proyectos eficientes. Cualquiera es capaz de entenderlo. El ejemplo ético no necesita de grandes palabras o discursos. Es captado por todos, sin explicación alguna. Entidades como la ONU, la FAO y muchas otras de carácter internacional tienen mucho que decir y que hacer. Los ejemplos atraen, seducen, tienen un magnetismo especial. Las palabras nos ayudan a discurrir y pensar. Los ejemplos, sin embargo, nos invitan directamente a la imitación. El ejemplo es la buena y bella palabra hecha acto.

