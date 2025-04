Semana plural

Comenta Compartir

Reconozco que estamos en una semana o hasta en una quincena especial. ¿Días de vacaciones? ¿Semana Santa? ¿Semana de Pascua? ¿Semana primaveral? Nos tocan días grises y lluviosos. Vendrán tiempos mejores. La clave es no apagar la luz, la esperanza. Es verdad que nos cansamos. Que hay momentos que todo es oscuridad y no se vislumbra ese amanecer. Menudo panorama tenemos en el mundo internacional y económico. Es importante no apretar el interruptor de la vida. Es importante mantener la luz encendida aunque a veces la claridad sea molesta y te hiera la vista. La luz se ha apagado muchas veces en grupos que habían tenido gran vitalidad. El cansancio y la monotonía los llevó al desánimo. Es necesario, por nuestra condición humana, recibir de vez en cuando un impulso. Necesitamos un empuje y un sentido. Que esta santa semana haya sido una semana no sólo de descanso, sino de luz, de «cargar las pilas» para seguir el camino de la vida. ¡Felices Pascuas!