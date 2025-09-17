Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

Preguntar a los mayores

José Agustín Arrieta

Tolosa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:36

Tengo la impresión de que las personas mayores no tenemos mucho espacio en los corrillos de los medios de comunicación. Creo que se nos debería ... preguntar más. Muchos mayores hemos almacenado sabiduría y experiencia durante décadas y sería importante tener empatía entre generaciones. Saber preguntar a los mayores es un arte. La relación intergeneracional me parece muy importante y las puertas de los centros de jubilados están siempre abiertas. A mi juicio, el equilibrio entre el ayer, el hoy y el mañana es una clave. Es una acertada filosofía de la vida que puede ayudarnos a reencontrar la paz del espíritu y la felicidad perdida.

