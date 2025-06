Preguntar a los mayores

Comenta Compartir

La intergeneracionalidad es a mi juicio algo muy importante. El diálogo abuelos y nietos es fundamental. Que haya fluidez para intercambiar experiencias, para organizar juegos ... y para mucho más. O contrastar cómo era el pueblo antes y en qué se ha convertido ahora. Es un enriquecimiento mutuo. Por eso es fundamental la labor de las Asociaciones de Jubilados. Muchas de ellas han almacenado una gran sabiduría durante décadas y décadas. Me parece importante asimismo practicar con más asiduidad estos encuentros, como también mesas redondas y tertulias del ayer y del hoy de nuestra sociedad. Mientras no nos cerremos al saber, al diálogo y a la educación, mantendremos un espíritu vivo, aunque rondemos los noventa años. Me parece realmente acertada esta filosofía de la vida que puede ayudarnos a reencontrar la paz del espíritu y la felicidad cuando está perdida o medio apagada.

