Perros y vida perra

José Agustín Arrieta

Tolosa

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:19

No quiero marear con datos, pero la población canina es mayor que la población infantil en Europa. Me gustan los perros, los gatos, los pájaros... ... pero en su justa medida. Los perros que conocí comían del potaje y alimentos que sobraban. ¿Pero hoy no supone un gasto extra considerable? Las secciones de comida para perros y gatos va a más (carne para perros, sopa y postre para perros y gatos). Un amigo me comentaba en un supermercado: «¿Por qué alimentar a los perros con comida de lujo, mientras en el mundo muchos niños malviven o hasta mueren con un hambre de perros?» No hay que demostrar el cariño a los animales con extravagancias. ¡Que nadie, ni los perros, pasen hambre! ¡Pero que tampoco en África mueran niños con hambre de perros!

