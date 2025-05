Fotografía del nuevo Papa

Comenta Compartir

Creo que el espíritu santo no se ha despistado y que la Iglesia debe ir retomando el mejor camino ante este siglo XXI. El anterior ... Papa ha abierto puertas y caminos nuevos. Me imagino que entre los cardenales que eligen al Papa hay unos con la fuerte ayuda del espíritu y otros influenciados por otros intereses. Paz, puertas abiertas, puentes, Iglesia en salida y comprometida con el mundo: parecen que son claves del nuevo papado. Me gusta este Papa León XIV, como el anterior que era Francisco con sus colores de una iglesia dialogante, participativa, comprometida con la paz y la justicia social y sobre todo una Iglesia sinodal, abierta y servicial, que los nuevos ministerios sean masculinos o femeninos tengan más espacio y más desarrollo en ella. La religión impone poder; el Evangelio, en cambio, ofrece amor, servicio y ternura. A los cristianos nos falta todavía hacer la revolución de la ternura, del Evangelio de Jesús de Nazaret. Necesitamos una Iglesia menos clericalizada y que cuide y cultive más la fe, la celebración de los sacramentos y la dimensión social y caritativa. Espero que en el siguiente cónclave haya mujeres que puedan votar.

