Sin lugar a dudas el dinero público necesita de una muy buena supervisión. Efectivamente, los políticos gastan el dinero que proviene de nuestros impuestos, que ... pagamos con el sudor de nuestro trabajo. Los que manejan los políticos viene del dinero del pueblo, y por ello su gestión debe ser constantemente supervisada, de lo contrario se cae con facilidad en la corrupción. Gastar el dinero ajeno implica una gran responsabilidad. Solo tiene justificación si se emplea para promover el bien común. Es una pena que el término honradez no esté presente en nuestra sociedad. No es nada fácil luchar contra la corrupción porque ésta es como un pulpo sinuoso que tiene muchas ramificaciones y que se escurre con gran facilidad. A pesar de todo, creo en la política. Atribuir la corrupción al poder es incorrecto. Los corruptos son las personas que emplean mal el poder. No servir al bien común y servirse a sí mismos son los primeros escarceos de la corrupción en el campo político. ¡Y así nos va!

