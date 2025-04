La cultura del esfuerzo

Comenta Compartir

Nuestros equipos de fútbol, nuestros deportistas en general saben de todo esto. Creo que es una consigna para hacer una sociedad mejor: esfuerzo, disciplina, voluntad ... y no ser pasivos. El mundo deportivo, como otras disciplinas, nos lo enseña. Las personas que están cruzadas de brazos no sirven para edificar un mundo nuevo. Las personas pasivas son un lastre. Lo que de verdad necesitamos son mujeres y hombres decididos que construyan proyectos significativos en nuestra sociedad actual. La mayor victoria es la victoria sobre uno mismo. El que sabe dominar sus deseos es más valiente que el que conquista a sus enemigos. No es tarea fácil llevar las bridas de nuestros deseos personales, dominar nuestro egoísmo y vencernos a nosotros mismos. A lo largo de estos últimos meses, este periódico destaca en la última página de los domingos la sección 'Así es mi pueblo', todo esto del esfuerzo que sin lugar a dudas son ejemplo y testimonio. Ya van 61. Gracias por la experiencia, cariño y gratitud de toda esta gente sencilla.

