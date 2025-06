La corrupción política

Comenta Compartir

Releer la información política actual es de pena. No quiero generalizar, porque la mayoría de la gente entregada a la política es fina, trabajadora, con ... una exquisitez ética de la responsabilidad de gobernar en los ámbitos municipales, provinciales, autonómicos y estatales. Creo que el poder no corrompe, sino que hay políticos que corrompen el poder para sacar provecho propio o de partido, olvidándose del bien común. Hoy podríamos afirmar que los políticos necesitan una escuela ética. Sin ética, la vida política se corrompe y en lugar de ser un servicio para la comunidad es, por desgracia, solamente un cúmulo de intereses espurios, cuya finalidad es el interés particular y el enriquecimiento personal. Sin la ética elemental del servicio y de la solidaridad no se puede legislar debidamente ni guiar con acierto una comunidad política.

