Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escaño

Necesaria altura de miras

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Arranca el lunes con la incógnita política de si la que hoy empieza será una semana más o si hoy Junts asesta un duro golpe ... a Pedro Sánchez retirando definitivamente su apoyo al presidente español y complicando, todavía más, una legislatura que lleva ya mucho tiempo caminando sobre el alambre. El presidente, inasequible al desaliento, no parece dispuesto a dar su brazo a torcer pese al nuevo órdago de Carles Puigdemont, y muchos se aventuran a pensar que quizá Sánchez se avenga a regalar al expresident su deseada foto juntos en Waterloo para calmar las aguas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Necesaria altura de miras