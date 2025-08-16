Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nobel para Trump

Jorge Ipiña Pando

Bilbao

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:04

Trump está chantajeando a medio mundo con sus aranceles, lo peor de todo es que estamos claudicando país por país. Su forma de comunicarse es ... chulesca, soberbia y a veces incluso maleducada, pero analicemos la situación internacional con frialdad. Trump, con su intervención 'operística' en Irán, frenó en seco lo que iba camino de ser una guerra generalizada en Oriente Próximo. En la eterna disputa por Cachemira entre India y Pakistán obligó a templar los ánimos y a no continuar con la escalada a la que se avecinaban ambos países, algo que luego repitió con las escaramuzas fronterizas entre Tailandia y Camboya. No olvidemos tampoco la reunión de hace unos días de los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca, que abre camino a la esperanza y cooperación entre dos enemigos históricos. Y por último, si se lograse un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ya sería no solo difícil, sino injusto que al hombre del tupé naranja no se le diese el Nobel de la Paz; al fin y al cabo, Obama lo recibió por el único mérito de seguir bombardeando Afganistán, deportar a más inmigrantes que Trump... Pero si somos objetivos, la diplomacia, al menos en temas de conflictos, está siendo un éxito, nos gusten o no sus formas y maneras.

