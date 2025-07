El poder de la ambición

Cuando pensamos en la palabra ambición, es común que la asociemos de inmediato con una connotación negativa. La ambición de enriquecerse, de alcanzar el poder ... absoluto, de conquistar o de acumular más, suele transformarse en una espiral destructiva que hace que muchas personas pierdan el rumbo, como ha quedado evidenciado tanto en el presente como a lo largo de la historia. En lugar de construir soluciones, algunos líderes políticos han permitido que esa ambición desmedida por el poder actúe como un veneno silencioso que los desconecta de la realidad social. Así, diseñan estrategias centradas más en la confrontación y en su supervivencia personal que en el bienestar del país. Ese impulso, que bien canalizado podría ser motor de progreso y superación, acaba convirtiéndose en un virus capaz de corromper ideales, romper vínculos y arrasar con cualquier principio ético. Si además a esto le sumamos la corrupción de ciertos dirigentes que, abusando de su posición de poder, solo persiguen su propio beneficio, robando fondos públicos y enriqueciéndose a costa del esfuerzo colectivo, la creciente desafección ciudadana hacia la política se vuelve comprensible. Sin embargo, que sea comprensible no la hace menos preocupante ni menos peligrosa.

Pero no debemos perder de vista algo esencial. Aunque es cierto que existen políticos corruptos, no todos lo son. Muchos desempeñan su labor con honestidad, compromiso y una profunda vocación de servicio público. Caer en generalizaciones interesadas solo contribuye a debilitar las instituciones y minar la confianza en la democracia, algo que algunos buscan deliberadamente. Frente a quienes desvían su ambición hacia el poder personal, hay otros muchos que la canalizan hacia el bien común. Son personas que trabajan por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer las instituciones y garantizar un futuro más justo y mejor para todos. Esa es la ambición que necesitamos con urgencia. Una ambición bien entendida que se convierta en sinónimo de progreso, esperanza y transformación. Porque la ambición, cuando nace del deseo de construir y no de dominar, o de poseer, es un motor imprescindible para el desarrollo de sociedades, empresas y proyectos. Sin ella, quedaríamos estancados en la pasividad y en la resignación. Es este tipo de ambición, sustentada en valores, principios y una visión colectiva, la que permite a un país avanzar, innovar y generar oportunidades para todos.

Si hay una generación que necesita reconciliarse con la ambición como impulso positivo, esa es la juventud. En un contexto marcado por la incertidumbre, la precariedad laboral, el problema para conseguir una vivienda y un discurso que a menudo desalienta, muchos jóvenes se enfrentan a un presente que no les invita a soñar en grande. En demasiados casos, la falta de oportunidades y referentes sólidos ha mermado su confianza y, con ello, su ambición. Sin embargo, es precisamente en la juventud donde la ambición bien entendida puede cobrar su sentido más transformador. Porque cuando se cultiva con propósito, puede ser el motor que les impulse a imaginar proyectos propios, a tomar riesgos con ilusión, a formarse, crear, emprender y participar activamente en la construcción del país en el que viven. Necesitamos jóvenes que no teman proponerse metas ambiciosas, que encuentren en la preparación y el esfuerzo los cimientos para avanzar, y que aspiren a dejar huella desde su vocación, sea la que sea. Recuperar esa ambición creativa, solidaria y audaz en la juventud es fundamental para revitalizar el tejido social, económico y político. No basta con pedirles compromiso. Hay que reconocer su potencial, inspirarlos y ofrecerles el espacio para que esa ambición florezca y se convierta en acción. Porque no hay futuro sin jóvenes que se atrevan a imaginarlo, ni progreso sin jóvenes que luchen por construirlo.

En mi opinión, la ambición desmedida nos lleva a perder algo muy valioso: la empatía, el sentido de comunidad y el equilibrio como sociedad. Sin embargo, con la fuerza de una ambición bien entendida, podremos impulsar un modelo de desarrollo que no destruya, sino que promueva la evolución y el progreso colectivo. Cultivar una ambición saludable, basada en el esfuerzo, la preparación y una visión de futuro compartida, nos permitirá construir un país fuerte, dinámico y capaz de enfrentar los desafíos con determinación y optimismo. Porque la ambición, en sí misma, no es el problema. El verdadero peligro surge cuando no se le pone límites ni se le asigna un propósito noble. Sólo comprendiendo esto podremos evitar que siga actuando como un virus que corroe nuestra esencia como seres humanos. Y solo entonces podremos convertirla en una herramienta poderosa al servicio del desarrollo humano, el fortalecimiento institucional y el bien común, especialmente cuando esa ambición encuentra eco y continuidad en las nuevas generaciones.