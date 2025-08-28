Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

Lo inevitable y lo inesperado

En un incendio no arden solo los montes, arde el pasado, la historia y recuerdos de generaciones. Es tiempo de reflexionar, de repensar, de admitir errores

Jorge Arévalo Turrillas

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

En la gestión pública como en la vida hay dos conceptos que conviene distinguir con precisión. Lo que es inevitable y lo que es inesperado. ... Lo inevitable es aquello que sabemos que va a ocurrir, aunque no sepamos cuándo. Lo inesperado, en cambio, nos sorprende, nos descoloca, nos exige una reacción rápida y eficaz. Ambos requieren preparación, pero de distinta naturaleza. Lo inevitable exige planificación. Lo inesperado exige capacidad de respuesta. Y en España, en este tiempo de catástrofes naturales y humanas, parece que no estamos preparados ni para lo uno ni para lo otro. Los volcanes, Las danas, los incendios forestales, las inundaciones, las olas de calor ¿de verdad seguimos llamándolos inesperados? ¿No hemos aprendido aún que son parte de una nueva normalidad climática, ambiental y geográfica? Lo que debería ser inevitablemente previsto se sigue tratando como si fuera una sorpresa. Un claro ejemplo lo tenemos año tras año, legislatura tras legislatura. Las catástrofes se repiten, y con ellas, la falta de previsión. Se habla mucho de prevención, pero se queda en la dialéctica. No se invierte en infraestructuras, ni en recursos humanos, ni en los materiales y los equipos necesarios. Se planifica sobre el corto plazo, sobre lo que puede dar rendimiento electoral no más allá de los cuatro años. Se gestiona sin estrategias efectivas para el futuro a medio y largo plazo, que es lo que realmente puede beneficiar a la sociedad en general. El cortoplacismo y la mirada corta son un virus que está pasando una factura imprevisible para el futuro.

