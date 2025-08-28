Lo inevitable y lo inesperado

En la gestión pública como en la vida hay dos conceptos que conviene distinguir con precisión. Lo que es inevitable y lo que es inesperado. ... Lo inevitable es aquello que sabemos que va a ocurrir, aunque no sepamos cuándo. Lo inesperado, en cambio, nos sorprende, nos descoloca, nos exige una reacción rápida y eficaz. Ambos requieren preparación, pero de distinta naturaleza. Lo inevitable exige planificación. Lo inesperado exige capacidad de respuesta. Y en España, en este tiempo de catástrofes naturales y humanas, parece que no estamos preparados ni para lo uno ni para lo otro. Los volcanes, Las danas, los incendios forestales, las inundaciones, las olas de calor ¿de verdad seguimos llamándolos inesperados? ¿No hemos aprendido aún que son parte de una nueva normalidad climática, ambiental y geográfica? Lo que debería ser inevitablemente previsto se sigue tratando como si fuera una sorpresa. Un claro ejemplo lo tenemos año tras año, legislatura tras legislatura. Las catástrofes se repiten, y con ellas, la falta de previsión. Se habla mucho de prevención, pero se queda en la dialéctica. No se invierte en infraestructuras, ni en recursos humanos, ni en los materiales y los equipos necesarios. Se planifica sobre el corto plazo, sobre lo que puede dar rendimiento electoral no más allá de los cuatro años. Se gestiona sin estrategias efectivas para el futuro a medio y largo plazo, que es lo que realmente puede beneficiar a la sociedad en general. El cortoplacismo y la mirada corta son un virus que está pasando una factura imprevisible para el futuro.

Estamos comprobando que los terrenos, los bosques, los cauces y las desembocaduras de los ríos no se gestionan adecuadamente. Y ya estamos viendo los resultados catastróficos. Las imágenes de la dana en la Comunidad Valenciana y en Castilla la Mancha, los incendios en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, no son sólo noticias. Son heridas abiertas. Son vecinos defendiendo sus casas con sus propias manos. Son bomberos, miembros de la UME y voluntarios que pierden la vida por proteger la de otros. Son familias que lo han perdido todo. Sabemos que estas desgracias, que se producen por el cambio climático, por el ser humano o por otra causa, han venido para quedarse. Vamos a seguir sufriéndolas. Y prepararse para afrontarlas requiere esfuerzo, formación, disposición, organización, medios materiales y humanos suficientes, planes reales de prevención y contingencia, y, sobre todo, coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Para conseguirlo es fundamental establecer un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas que permita anticiparse y afrontar catástrofes naturales cada vez de mayor virulencia como las que estamos viviendo. Hay que acabar con la improvisación que se produce cada año. Porque las catástrofes no tienen color político y las respuestas para afrontarlas tampoco deberían tenerlo. La política no es, como estamos viendo desde hace tiempo, insultar, ponerse en contra de cualquier cosa que proponga el adversario político, sin ni siquiera atender y escuchar qué se quiere proponer. La política es algo mucho más importante. En su concepción original, significaba todo lo contrario de lo que vemos. Explicado en una frase, para Platón era el gobierno de los sabios en busca de la justicia. Para Aristóteles era el bien común. Para Hannah Arendt era la libertad y la acción conjunta y para Otto Von Bismarck era el arte de lo posible. Suena bien, ¿verdad? Sin embargo, para Nicolás Maquiavelo la política era poder, y para Max Weber, la lucha por el poder legítimo. Estas dos últimas definiciones seguramente les sonarán más a lo que vemos en la actualidad en España.

En mi opinión, la eficiencia de un Estado no se mide por lo que dicen sus responsables, sino por lo que hacen, por cómo se preparan, por cómo coordinan, por cómo previenen, por cómo reaccionan. Sobran la arrogancia y los insultos. Defender los intereses generales de una sociedad y no los intereses particulares de un partido o de una persona, supone trabajar por hacer posible el progreso y el bienestar colectivo. Supone proteger a la ciudadanía cuando surgen los problemas. No de hacer que se enfrenten unos y otros, utilizando discursos emocionales que sólo buscan radicalizar posturas. Se deben plantear y explicar propuestas y soluciones, al menos en cuestiones donde todos deberían trabajar unidos, como es en el sufrimiento de las personas, en la pérdida de vidas o de hogares o en la riqueza natural y patrimonial. Porque en un incendio no arden solo los montes, arde el pasado, la historia y los recuerdos de muchas generaciones. Es tiempo de reflexionar, de repensar, de admitir errores. Y a través del diálogo, el consenso, el acuerdo y la colaboración, corregirlos y buscar soluciones, para dar sentido y responder a lo que realmente importa y a lo que verdaderamente se necesita.