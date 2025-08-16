Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

JOSEMARI ALEMÁN AMUNDARAIN

El miedo nunca es la solución

El acuerdo arancelario entre Europa y EE UU se ha percibido como una cesión que debilita la posición de la Unión y su competitividad en el escenario global

Jorge Arévalo

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Vivimos tiempos convulsos. El término «nuevo orden mundial» se repite con insistencia en discursos políticos y mediáticos, pero lo que se presenta como orden se ... asemeja más a un desorden global. Un caos geopolítico y económico que sacude los cimientos de la estabilidad internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, Europa está atrapada en una tormenta de dimensiones desconocidas. La reciente negociación con Estados Unidos lo ha ilustrado con claridad. Europa ha aceptado unos aranceles y otras inversiones que favorecen a la economía estadounidense. El resultado de todo ello ha sido percibido como una cesión que debilita la posición europea y su competitividad en el escenario internacional. Pero, además de eso, lo que inquieta ha sido el tono de la negociación. Un tono basado en el miedo. Miedo a una confrontación comercial, miedo a perder influencia, miedo a las represalias. Y el miedo, en política internacional, nunca es la solución. Puede servir para prevenir, pero nunca para resolver. Menos aún cuando se enfrenta a amenazas y bravuconadas lanzadas desde la arrogancia y la prepotencia.

