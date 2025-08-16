El miedo nunca es la solución

Vivimos tiempos convulsos. El término «nuevo orden mundial» se repite con insistencia en discursos políticos y mediáticos, pero lo que se presenta como orden se ... asemeja más a un desorden global. Un caos geopolítico y económico que sacude los cimientos de la estabilidad internacional construida tras la Segunda Guerra Mundial. En este escenario, Europa está atrapada en una tormenta de dimensiones desconocidas. La reciente negociación con Estados Unidos lo ha ilustrado con claridad. Europa ha aceptado unos aranceles y otras inversiones que favorecen a la economía estadounidense. El resultado de todo ello ha sido percibido como una cesión que debilita la posición europea y su competitividad en el escenario internacional. Pero, además de eso, lo que inquieta ha sido el tono de la negociación. Un tono basado en el miedo. Miedo a una confrontación comercial, miedo a perder influencia, miedo a las represalias. Y el miedo, en política internacional, nunca es la solución. Puede servir para prevenir, pero nunca para resolver. Menos aún cuando se enfrenta a amenazas y bravuconadas lanzadas desde la arrogancia y la prepotencia.

Estados Unidos sigue siendo una potencia global, pero su papel está cambiando. Su deuda ha alcanzado los 36 billones de dólares, lo que supone más del 124% de su PIB. El coste de los intereses es altísimo y se estima que en la próxima década alcanzará los 13,8 billones. El 20% de esa deuda vence en 2025, y más del 80% lo hará en los próximos diez años. Es comprensible que Washington busque liquidez de forma urgente, pero no es aceptable que lo haga rompiendo las reglas del comercio internacional y alterando el equilibrio geopolítico.

Europa, por su parte, es un continente con una historia milenaria y una importante capacidad de influencia global. La Unión Europea nació para unir a los Estados en torno a unos valores compartidos basados en la paz, la prosperidad y el bienestar social. Fue la cuna de civilizaciones que legaron al mundo la filosofía, el derecho, la democracia y una visión humanista que ha moldeado la cultura occidental. Europa no solo ha sido testigo de la historia sino que la ha escrito. El acuerdo alcanzado limita seriamente una postura europea alineada con sus valores fundacionales, además de renunciar a su liderazgo en el escenario global con unos principios de transparencia normativa y libre comercio.

La historia de Europa está llena de imposibles que se hicieron realidad. Lo que se necesita es voluntad y valentía

Si bien una reacción decidida por parte de Europa podría conllevar ciertos costes iniciales, también serviría para evidenciar que la falta de acuerdo perjudica a ambas partes y enviaría una señal inequívoca de rigor y firmeza. Porque la firmeza no es sinónimo de confrontación, sino de dignidad. Y la dignidad, en política internacional, es el primer paso hacia el respeto.

Además, los efectos del acuerdo podrían manifestarse de forma desigual entre distintos países y sectores en Europa, con el riesgo de generar nuevas divisiones internas y complicando aún más el papel de liderazgo de la Comisión Europea. Justamente lo que Washington también está buscando. Dividir para debilitar. Si Europa no reacciona corre el riesgo de convertirse en un actor secundario en un mundo que se redefine sin ella. Pero debe invertir en su futuro desde la realidad del presente. Va por detrás de Estados Unidos y Asia en la carrera por la tecnología y la inteligencia artificial. Innova menos, registra menos patentes y tiene menos empresas tecnológicas. Sin embargo, cuenta con científicos brillantes, centros de investigación de primer orden y ha liderado el número de publicaciones académicas sobre IA. El problema no es el talento, sino la incapacidad de aplicar ese conocimiento liderando proyectos estratégicos muy avanzados. Por eso se debe reaccionar. No desde el miedo, sino desde la convicción y la valentía. La UE tiene ante sí el reto de construir una defensa eficaz, impulsar una industria moderna e inteligente, liderar la transformación digital y redefinir sus alianzas en un mundo donde algunos socios tradicionales han dejado de ser fiables.

En mi opinión, se necesita una Comisión Europea más fuerte, con mayor liderazgo y capacidad ejecutiva, capaz de actuar con agilidad y visión estratégica global, sin quedar atrapada en consensos imposibles que frenan el progreso europeo. Y aunque hoy parezca imposible, no lo es. La historia europea está llena de imposibles que se hicieron realidad. Lo que se necesita es voluntad, visión y valentía. Y, sobre todo, la determinación de no dejarse gobernar por el miedo. Miedo a tomar decisiones difíciles, miedo a defender principios, miedo a decir 'no' cuando lo que está en juego es el futuro de Europa. Europa no puede permitirse ser débil. No puede permitirse ser complaciente. Y no puede permitirse ser temerosa. Porque el miedo nunca es la solución. La solución es la valentía de construir un proyecto común que esté a la altura de su historia, de sus valores y de su gente.