Un futuro sin certezas

A lo largo de la historia, el Ser Humano siempre ha ido buscando las certezas que le ofrecieran una cierta tranquilidad para afrontar su vida. ... En medio de un mundo cambiante, hostil y muchas veces incomprensible, el hecho de comprender el entorno y anticipar el futuro ha sido siempre una necesidad constante. Las certezas han funcionado como pilares sobre los que construir una cierta tranquilidad vital para saber qué esperar, qué creer y cómo actuar. Todo ello ha permitido a las sociedades organizarse, a las personas tomar decisiones y a las culturas transmitir valores que perduren en el tiempo. Cuando pensamos en los próximos 10 años, el mundo parece avanzar hacia una encrucijada histórica. No es sólo una cuestión de velocidad tecnológica o de tensiones geopolíticas. Lo que está en juego es la forma misma en la que viviremos, trabajaremos, aprenderemos y nos relacionaremos.

Hoy, mientras el mundo se fragmenta en bloques geopolíticos, mientras las guerras desangran territorios y las deudas asfixian futuros, mientras los aliados se convierten en sospechosos y los discursos se endurecen, lo que se tambalea no es solo el orden internacional, sino las certezas en las que se han basado a lo largo del tiempo la convivencia y las relaciones entre los países. En un mundo que se transforma a una velocidad vertiginosa, donde la información se multiplica y las verdades se fragmentan, se produce una gran tensión entre el deseo humano de estabilidad y la realidad de un mundo que transmite complejidad e incertidumbre.

Las certezas, aunque sean parciales o ilusorias, permiten estabilizar la percepción del mundo y sostener la identidad personal. Saber quién soy, qué creo, qué puedo esperar del futuro y de los demás, son elementos que configuran nuestro equilibrio y nuestra salud emocional. Incluso diversas creencias pueden cumplir esta función si ofrecen coherencia interna. De ahí que muchas personas se aferren a dogmas, ideologías o rutinas como forma de protegerse del vértigo existencial. La certeza, en este sentido, no es solo conocimiento, sino que es apoyo emocional. Además, las certezas han sido la base en las que se han apoyado las sociedades para avanzar. Las religiones, los sistemas jurídicos y las leyes, las tradiciones culturales y los relatos históricos han ofrecido marcos estables para la convivencia. No se trata solo de saber qué es verdad, sino de saber qué es la verdad para todos. La certeza compartida genera confianza, reduce el conflicto y permite la cooperación.

Pero vivimos en una nueva era donde lo ambiguo, lo relativo y lo impredecible han dejado de ser excepciones para convertirse en elementos habituales. La complejidad no se puede simplificar y la incertidumbre no se puede eliminar. Lo que podemos aprender es a vivir con ellas. El reto no es predecir el futuro, sino prepararnos para múltiples futuros posibles. Eso implica repensar nuestras prioridades y nuestros planteamientos, asumiendo que el cambio será constante y que la estabilidad será, en demasiadas ocasiones, la excepción. Aceptar la incertidumbre no es rendirse, es rebelarse contra la ilusión de tener todo controlado. Es mirar al futuro sin cerrar los ojos y decidir que el vértigo que nos produce no nos va a paralizar. Vivir con preguntas abiertas no es señal de debilidad, sino de coraje intelectual, porque en tiempos donde las respuestas se ofrecen como dogmas, atreverse a dudar es un acto de lucidez y resistencia. Porque en este mundo incierto, la certeza más valiosa no es una fórmula, ni una bandera, ni una promesa. Es una actitud y un gesto compartido que nos une, donde otros también dudan, también preguntan, también tropiezan y donde hay más verdad que en cualquier dogma.

En los próximos años, no viviremos en un mundo más fácil. Pero podremos aspirar a vivir en un mundo más consciente, más fuerte y más humano. Para ello, necesitamos líderes que comprendan, que asuman y que gestionen la complejidad de lo que viene, ciudadanos que afronten la incertidumbre con confianza y sistemas que fomenten la colaboración, no para reconstruir viejas seguridades, sino para inventar nuevas formas de afrontar el futuro. Porque si algo nos enseña el futuro es que no hay certezas, pero que siempre hay decisiones. Y cada decisión que tomemos hoy será la base que nos dé la confianza necesaria para poder afrontar el futuro incierto de mañana. Una confianza que no vendrá de verdades blindadas, sino de personas con mentes abiertas que piensen sin caer en el dogmatismo, que transmitan empatía sin caer en la ingenuidad y que se adapten a las circunstancias sin perder los valores y el sentido de lo que somos: Seres Humanos. Tal vez no tengamos mapas, pero sí tenemos brújulas. Y eso basta para seguir avanzando. Porque el reto no es encontrar certezas, sino aprender a caminar sin ellas, con la seguridad de quien sabe que el sentido no se impone, sino que se construye.