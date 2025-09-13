Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un futuro sin certezas

Cada decisión que tomemos hoy será la base que nos dé la confianza necesaria para poder afrontar un mañana incierto

Jorge Arévalo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

A lo largo de la historia, el Ser Humano siempre ha ido buscando las certezas que le ofrecieran una cierta tranquilidad para afrontar su vida. ... En medio de un mundo cambiante, hostil y muchas veces incomprensible, el hecho de comprender el entorno y anticipar el futuro ha sido siempre una necesidad constante. Las certezas han funcionado como pilares sobre los que construir una cierta tranquilidad vital para saber qué esperar, qué creer y cómo actuar. Todo ello ha permitido a las sociedades organizarse, a las personas tomar decisiones y a las culturas transmitir valores que perduren en el tiempo. Cuando pensamos en los próximos 10 años, el mundo parece avanzar hacia una encrucijada histórica. No es sólo una cuestión de velocidad tecnológica o de tensiones geopolíticas. Lo que está en juego es la forma misma en la que viviremos, trabajaremos, aprenderemos y nos relacionaremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un futuro sin certezas

Un futuro sin certezas