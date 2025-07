¿Cobrar el hielo en los bares?

Comenta Compartir

Ahora resulta que si vas a un bar y pides un café con hielo, ese hielo te lo cobran. Lo mismo ocurre con un refresco ... o con una tónica. Una nueva práctica que ha sorprendido a una gran mayoría de la ciudadanía y que, aunque de entrada es un gesto a mi juicio bastante feo, es completamente legal. Así lo explicó la OCU. Si bien puede parecer una práctica abusiva, es legal que puedan cobrarnos por el pan en las comidas en un restaurante o la leche del café en un cafetería, eso sí, siempre y cuando estos artículos aparezcan en la carta y su precio esté indicado. En cualquier caso, por muy lícito que sea, muchos consumidores se llevarán una gran sorpresa cuando en algún local les entreguen la cuenta y se encuentren con conceptos que no contaban. Que un café te cueste 1,60 euros y si lo pides con un par de hielos suba a 1,80, me resulta increíble. Menos mal que no todos los establecimientos quieren llevar a cabo esta nueva práctica de cobrar los hielos, la leche o el pan. Algo que los consumidores les agradecemos de verdad...

