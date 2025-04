Luchemos contra el bullying

Comenta Compartir

Son cada vez más las instituciones que alertan de que el bullying está aumentando y que, además, se instaura cada día en edades más tempranas. ... El acoso escolar es una realidad que lamentablemente podemos constatar día a día y que provoca en las víctimas secuelas de por vida. Un niño que sufre bullying siente tristeza, ansiedad, mucho miedo, soledad y le resulta tan insoportable que en ocasiones acaba en suicidio. Los padres de un niño acosado no saben cómo afrontar una situación tan dramática, y los padres de los acosadores muchas veces no aceptan que sus hijos sean tan malvados. Y lo más triste de todo es que en muchos colegios en lugar de proteger a la víctima, protegen a los acosadores. ¿Cómo puede ser que a esos niños no se les expulse del colegio de manera temporal y sea el agredido el que tenga que cambiar de escuela? Se necesita más mano dura para atajar este problema que supone un auténtico calvario para los afectados y sus familias.

