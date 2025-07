Comenta Compartir

El argumento más habitual utilizado por determinados partidos políticos, autodenominados progresistas, y algunas organizaciones, autodenominadas feministas, para sostener que el aborto es un derecho de ... la mujer es que «las mujeres son dueñas de sus cuerpos». Pero parece no funcionar en situaciones en las que domina la 'supremacía moral' que pretenden tener los grupos mencionados, una especie de paternalismo casposo que recuerda al machismo más tradicional. Estas personas parecen considerar que las mujeres tienen un cerebro infantil que les impide saber lo que les conviene y por ello hay que 'protegerlas' en temas como la prostitución voluntaria, la gestación subrogada, la manera de vestir en los espectáculos. Siempre que las decisiones de ejercer esos derechos se tomen de una manera voluntaria y no perjudiquen a otras personas, no veo razón para pontificar sobre lo que deben y no deben hacer las mujeres, ¿También estamos olvidando el inexcusable y manido 'derecho a decidir'?

